Деньги за двери мимо кассы пропускала продавец в Астане

В Астане задержана 40-летняя женщина, подозреваемая в серии мошенничеств при продаже межкомнатных дверей.

Как сообщили в полиции, женщина работала продавцом в одном из бутиков на рынке и принимала заказы на изготовление и доставку дверей. Однако часть заказов она не оформляла официально, а полученные деньги присваивала себе.

Выяснилось, что она вводила клиентов в заблуждение, обещая быструю доставку товара. После получения оплаты некоторое время поддерживала связь с покупателями, затем переставала отвечать на звонки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили её местонахождение и задержали в другом регионе страны.

На данный момент известно о 10 эпизодах мошенничества. В одном случае ущерб составил около 900 тысяч тенге. Проверяется её возможная причастность к другим аналогичным фактам.

По данному делу начато досудебное расследование.

