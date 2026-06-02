Деньги за двери мимо кассы пропускала продавец в Астане
В Астане задержана 40-летняя женщина, подозреваемая в серии мошенничеств при продаже межкомнатных дверей.
Как сообщили в полиции, женщина работала продавцом в одном из бутиков на рынке и принимала заказы на изготовление и доставку дверей. Однако часть заказов она не оформляла официально, а полученные деньги присваивала себе.
Выяснилось, что она вводила клиентов в заблуждение, обещая быструю доставку товара. После получения оплаты некоторое время поддерживала связь с покупателями, затем переставала отвечать на звонки.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили её местонахождение и задержали в другом регионе страны.
На данный момент известно о 10 эпизодах мошенничества. В одном случае ущерб составил около 900 тысяч тенге. Проверяется её возможная причастность к другим аналогичным фактам.
По данному делу начато досудебное расследование.
Ранее был задержан мошенник из Астаны, который выманивал предоплату за несуществующие дома.
