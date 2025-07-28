Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, обвинённых в хищении свыше 3,5 млрд тенге, собранных якобы на благотворительность, вызвало широкий общественный резонанс и поставило под сомнение доверие граждан к неправительственным организациям и благотворительным фондам. Депутаты мажилиса поделились мнениями с корреспондентом BAQ.KZ о реформах сферы НПО, усилении прозрачности и создании платформы-оператора, которая будет контролировать крупные сборы.

"Масштаб и цинизм поражают"

По мнению депутата Мажилиса Магеррама Магеррамова, произошедшее не может быть воспринято как частный эпизод — подобные случаи наносят урон всей сфере:

"Этот вопиющий случай повысит недоверие к благотворительным инициативам, соответственно — к тем, кто занимается благотворительностью. Нельзя сказать, что это единичный случай, когда благие намерения людей обманывают. Но дело Перизат Кайрат, конечно, поражает своей масштабностью и цинизмом", — заявил он.

При этом депутат отметил, что законодательная база в этой сфере существует, однако требует ревизии.

"Благотворительная деятельность регулируется кодексами, законами, указами и постановлениями Правительства. Есть даже методические рекомендации Министерства культуры и информации. Но сейчас необходимо провести полный анализ всех нормативных документов. Если есть пробелы в законах — мы это исправим, если проблема в подзаконных актах — приведём их в соответствие", — подчеркнул Магеррамов.

Он добавил, что важно не только усилить контроль, но и не "задушить" инициативу.

"Законодательно важно не “убить” благие намерения помогать людям — в чрезвычайных ситуациях или тех, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации".

По его словам, особую роль в деле Перизат Кайрат сыграли социальные сети и рекламные материалы с участием известных блогеров.

"В период паводков фонд “Bizbirgemiz 2030" опубликовал видео с участием популярных блогеров. Уверен, у них не было злого умысла — они, скорее всего, не знали, куда направятся средства. Но у блогеров миллионные аудитории, и люди доверяют им. Подобные инициативы должны сопровождаться прозрачностью, отчётностью и контролем", — отметил депутат.

"Сфера фондов сегодня полностью закрыта" — Смирнова

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова напомнила, что вопрос о законности деятельности неправительственных и некоммерческих организаций уже обсуждался в стенах мажилиса.

"Министерство культуры и информации поднимало вопрос о необходимости отдельного закона о неправительственных организациях и фондах. Возможно, он будет представлен министерством, либо станет депутатской инициативой. Но время пришло навести порядок в этой сфере", — заявила парламентарий.

Она подчеркнула, что сегодня невозможно даже получить достоверную информацию о поступлениях и расходах фондов:

"Сегодня фонды работают так, что ни антикоррупционная служба, ни агентство по финмониторингу не могут их проверить. Они тратят деньги, как считают нужным, надеясь на порядочность учредителей. Очень часто эти деньги идут не на помощь, а на личные нужды".

Смирнова предложила обязать все фонды к полной публичной отчётности.

"Должно быть понятно, сколько средств поступает и от кого, как они тратятся, и кто именно получил помощь. Всё это должно быть в открытом доступе. Если человек продвигает чьи-то интересы или сбор, он должен нести за это ответственность".

По мнению депутата, казахстанцы по-прежнему склонны верить добрым словам, несмотря на обман:

"Наш народ очень толерантен, добр, доверчив. И сколько бы ни было проблем, со временем всё забывают и снова наступают на те же грабли. Я думаю, что законодательство после его изменения приведёт систему в соответствие с ожиданиями общества".

Кобеева предложила платформу-оператор для прозрачных сборов

Тем временем, депутат маслихата Алматы, директор ОФ "Информационно-ресурсный центр" Алтынай Кобеева считает, что дело Кайрат действительно повлияло на общественное мнение:

"Такие резонансные случаи, конечно, скажутся негативно на уровне доверия граждан. Тем более, что это всё шло от души. И, конечно, это породит определённое недоверие к таким организациям. Но я всё же верю, что у нас благотворительность не пропадёт. Желание помочь близкому останется. Суд показал, что государство реагирует. Это демонстрация того, что справедливость должна быть — особенно в вопросах растраты средств", — подчеркнула она.

В качестве положительного примера Кобеева привела опыт работы фонда "Қазақстан халқына".

"Что мне нравится в этом фонде: есть публичная отчётность, всё размещается на сайте. Есть наблюдательный совет из общественно значимых людей, которым доверяют. Заявки поступают от физлиц и юрлиц через сайт, и решения принимаются коллегиально. Это снижает влияние человеческого фактора", — отметила депутат.

Она предложила внедрить принцип единого оператора для крупных благотворительных кампаний:

"Можно рассмотреть создание единого оператора на базе “Қазақстан халқына” или через квазигосударственный сектор. Все средства аккумулировались бы на одной платформе, а потом направлялись строго по целевому назначению — как в системе ЕНПФ. Это минимизировало бы мошеннические риски".

По мнению Кобеевой, такие меры особенно необходимы при масштабных проектах, как это было в случае сбора средств после паводков. При этом она подчеркнула, что расходы на администрирование должны быть разумными:

"Конечно, часть средств идёт на зарплаты бухгалтеру, координатору, аренду. Но, как правило, это не более 10% от всех поступлений. В суде по делу Кайрат мы видим иные суммы — это недопустимо".

В качестве долгосрочной меры она предложила развитие цифровых платформ прозрачного сбора, где каждый гражданин может отследить, сколько собрано, куда потрачено и кто получил помощь:

"Важно вовлекать общественные советы, независимых экспертов и самих граждан в мониторинг благотворительных программ", — резюмировала депутат.

Ранее редакция BAQ.KZ сообщала, что суд Астаны приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы за хищение благотворительных средств. По версии следствия, она вместе с матерью Гайни Алашбаевой присвоила более 3,5 млрд тенге, собранных якобы для помощи пострадавшим в Газе и от паводков. Деньги расходовались на элитные авто, недвижимость и личные нужды.