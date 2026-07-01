Массовое отравление детей произошло в лагере Акмолинской области

В Акмолинской области зарегистрировано пищевое отравление среди детей, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По предварительным данным, признаки отравления выявлены у воспитанников языкового лагеря в районе Биржан сал.

"Детям от 9 до 12 лет. В лагерь они приехали из Кокшетау, Астаны и Акмолинской области", – сообщили в Управлении здравоохранения региона.

Четверо детей с жалобами на рвоту, температуру и жидкий стул были доставлены в многопрофильную областную детскую больницу в сопровождении медицинского работника.

Сейчас дети проходят лечение в инфекционном отделении. Их состояние оценивается как стабильное.

Еще двое детей находятся под наблюдением врачей в больнице района Биржан сал.

Лечение и медицинское наблюдение продолжаются.

Ранее 19 человек отравились в суши-баре в Алматинской области.

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