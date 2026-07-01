Массовое отравление детей произошло в лагере Акмолинской области
Четверо детей проходят лечение в инфекционном отделении областной детской больницы, еще двое находятся под наблюдением врачей.
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В Акмолинской области зарегистрировано пищевое отравление среди детей, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По предварительным данным, признаки отравления выявлены у воспитанников языкового лагеря в районе Биржан сал.
"Детям от 9 до 12 лет. В лагерь они приехали из Кокшетау, Астаны и Акмолинской области", – сообщили в Управлении здравоохранения региона.
Четверо детей с жалобами на рвоту, температуру и жидкий стул были доставлены в многопрофильную областную детскую больницу в сопровождении медицинского работника.
Сейчас дети проходят лечение в инфекционном отделении. Их состояние оценивается как стабильное.
Еще двое детей находятся под наблюдением врачей в больнице района Биржан сал.
Лечение и медицинское наблюдение продолжаются.
Ранее 19 человек отравились в суши-баре в Алматинской области.
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