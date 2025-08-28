Детей удерживали в рабстве: в Жамбылской области завершено расследование
Сегодня, 19:52
55Фото: МВД РК
Уголовное дело в отношении жителя Таласского района Жамбылской области, обвиняемого в систематическом избиении двух несовершеннолетних, завершено и с обвинительным актом направлено прокурору для последующего рассмотрения в суде, передает BAQ.KZ.
Подозреваемый был задержан полицейскими незамедлительно и заключен под стражу. Пострадавшие дети помещены в центр поддержки детей в Таразе, где им оказана необходимая психологическая и правовая помощь.
Ход расследования находился на личном контроле Министра внутренних дел.
Напомним, в начале августа появилась информация об удержании детей в рабстве. Об этом поделилась детский омбудсмен Динара Закиева.
Позже сообщили, что проверят школы после случая насилия над подростками.
