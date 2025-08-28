  • 28 Августа, 20:08

Детей удерживали в рабстве: в Жамбылской области завершено расследование

Сегодня, 19:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МВД РК Сегодня, 19:52
Сегодня, 19:52
55
Фото: МВД РК

Уголовное дело в отношении жителя Таласского района Жамбылской области, обвиняемого в систематическом избиении двух несовершеннолетних, завершено и с обвинительным актом направлено прокурору для последующего рассмотрения в суде, передает BAQ.KZ.

Подозреваемый был задержан полицейскими незамедлительно и заключен под стражу. Пострадавшие дети помещены в центр поддержки детей в Таразе, где им оказана необходимая психологическая и правовая помощь.

Ход расследования находился на личном контроле Министра внутренних дел.

Напомним, в начале августа появилась информация об удержании детей в рабстве. Об этом поделилась детский омбудсмен Динара Закиева.

Позже сообщили, что проверят школы после случая насилия над подростками.

Самое читаемое

Наверх