Девочке ампутировали ноги после ДТП: пострадавшей назначат пособие
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Семилетней Алуе Бекен, пострадавшей в ДТП с автобусом в Астане, будет полагаться государственное пособие. Об этом на брифинге в правительстве сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай, передает BAQ.KZ.
"По завершению необходимых процедур по реабилитации и оказанию медицинской помощи, ребенку при установлении инвалидности будет полагаться государственное пособие из республиканского бюджета", - сказал вице-министр.
Также, по ее словам, матери девочки положено пособие по уходу за ребенком с инвалидностью.
Журналисты попросили уточнить вице-министра о размерах пособия. Виктория Шегай отметила, что это будет зависеть от индивидуальной установленной степени утраты, стойкой трудоспособности.
Напомним, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.
Автобусный парк №1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного. Его водворили в ИВС.
Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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