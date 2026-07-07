Реанимобиль сбил женщину на "зебре" в Павлодаре

В Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Как сообщили Департамента полиции города, ДТП случилось с участием кареты скорой помощи JAC и пешехода.

По предварительным данным, водитель автомобиля двигался по улице Академика Сатпаева и допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее скорая помощь и электровелосипед столкнулись в Алматы. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой человек 2004 года рождения.

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