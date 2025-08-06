Жена мужчины, задержанного по подозрению в жестоком избиении 8-летнего мальчика в Балхаше, опубликовала видеообращение, в котором озвучила свою версию произошедшего. По её словам, супруг признал факт избиения, но объяснил свои действия "состоянием аффекта", передает BAQ.KZ.

В обращении она утверждает, что мужчина якобы стал свидетелем шокирующей сцены: по её словам, он увидел, как мальчик лежал на полу на её несовершеннолетней дочери "в неподобающем виде". По её утверждению, именно это стало причиной агрессии со стороны мужчины.

"Он проходил мимо, увидел ужасающее: дочь без трусов, он — на ней со спущенными шортами. Мужчина испугался, начал проверять, нет ли крови. Он спросил у мальчика, что произошло. Тот ответил: "тыкнул один раз". После этого он ничего не помнит", — рассказывает женщина.

Она также опровергла некоторые утверждения матери ребёнка, в частности — наличие термических ожогов и "ломание пальцев по очереди".

"Да, он его бил. Возможно, задел руку, когда тот защищался. Но всего того, что она говорит, не было", — заявила жена подозреваемого, добавив, что они намерены защищать свою позицию в суде.

Вместе с тем женщина утверждает, что мать мальчика "вводит в заблуждение весь Казахстан".

По её словам, мужчина был шокирован увиденным. До сих пор он относился к нему как к родному сыну.

Ранее мать мальчика Мадина Досымбекова заявила, что её сына пытали: ломали пальцы, били по голове и обжигали тело. В качестве предполагаемого нападавшего она назвала сотрудника АО "Казахмыс". В компании выразили обеспокоенность и пообещали содействие следствию. На данный момент мужчина задержан.