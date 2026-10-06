Директор автосалона обманул клиентов на 128 млн тенге

В Астане директор автосалона обещал клиентам привезти автомобили из Китая, получал деньги, а затем показывал фиктивные документы о якобы проведенных банковских переводах. За год от его действий пострадали шесть человек.

Как сообщили в прокуратуре столицы, директор заключал с покупателями договоры бронирования на приобретение и поставку автомобилей из Китая.

Полученные деньги он тратил на личные нужды. Чтобы у клиентов не возникало подозрений и создавалось впечатление, что автомобили действительно оплачены, мужчина предоставлял документы о якобы совершенных банковских переводах.

Общий ущерб шести потерпевшим превысил 128 млн тенге.

В суде гособвинитель доказал вину директора автосалона. Ему назначили 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Суд удовлетворил и гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба.

Приговор уже вступил в законную силу.

Подобные дела в Казахстане не редкость. В мае в Таразе осудили руководителя отдела продаж автосалона, который похитил имущество клиентов и компании на 334 млн тенге.

Недавно в Астане криминальная полиция задержала 29-летнего мужчину, который продал чужую машину. Он вошел в доверие к знакомому, сфотографировал его белую Toyota Camry и по этим снимкам продал автомобиль другому знакомому по заниженной цене. Владелец машины лишился 11,5 млн тенге. В полиции советуют оформлять документами даже договоренности между знакомыми.

Покупателям машин удается отстоять свои деньги и в суде. В Костанае областной суд обязал продавца вернуть покупательнице 7,3 млн тенге за Chevrolet Onix Premier. Независимая диагностика нашла у машины недостатки еще до передачи, и женщина отказалась ее принимать. Первая инстанция ей отказала, но апелляция расторгла договор и взыскала с продавца стоимость авто и 100 тыс. тенге компенсации морального вреда.