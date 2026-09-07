До 5 лет тюрьмы получили похитители 61 головы скота

Шесть жителей Сарканского района области Жетысу осуждены за кражу 61 головы крупного рогатого скота.

По информации прокуратуры региона, общая сумма ущерба владельцам составила 28,8 млн тенге.

Как установило следствие, злоумышленники действовали по предварительному сговору. Похищенный скот они перегоняли из Алакольского района в Сарканский.

Часть животных впоследствии была забита, а полученное мясо фигуранты планировали продать.

Как раскрыли кражи

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-следственных мероприятий и установили причастность каждого из шести участников к совершенным преступлениям.

Расследование проводилось во взаимодействии с прокуратурой области Жетысу. Собранные доказательства позволили установить обстоятельства краж и роль каждого фигуранта.

Какое наказание получили

По приговору суда все шестеро признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от двух до пяти лет.

В ведомстве отметили, что раскрытие и предупреждение краж скота остается одним из приоритетных направлений работы. Особое внимание уделяется оперативному реагированию на обращения граждан, отслеживанию маршрутов перемещения похищенных животных и выявлению лиц, причастных к их незаконному обороту.

Ранее условно осужденных за кражу скота отправили в колонию.

вое сотрудников одного из товариществ, по данным следствия, похитили вверенное им имущество – крупный рогатый скот. Ущерб по делу превысил 90 млн тенге.

Изначально суд первой инстанции признал их виновными по статье 189 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначил наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы условно.

Не согласившись с таким решением, прокуратура Алакольского района внесла апелляционное ходатайство.

Судебная коллегия по уголовным делам суда региона удовлетворила ходатайство прокурора и отменила условное осуждение. Подсудимым назначено реальное лишение свободы.

Читайте также: