Условно осужденных за кражу скота отправили в колонию
Суд пересмотрел приговор по делу о краже крупного рогатого скота в Алакольском районе области Жетысу.
Двое сотрудников одного из товариществ, по данным следствия, похитили вверенное им имущество – крупный рогатый скот. Ущерб по делу превысил 90 млн тенге.
Изначально суд первой инстанции признал их виновными по статье 189 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначил наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы условно.
Не согласившись с таким решением, прокуратура Алакольского района внесла апелляционное ходатайство.
Судебная коллегия по уголовным делам суда региона удовлетворила ходатайство прокурора и отменила условное осуждение. Подсудимым назначено реальное лишение свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что две группы скотокрадов орудовали в Алматинской области.
