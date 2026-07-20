До +70°C на покрытии: как дорожники защищают трассы Казахстана от жары

Несмотря на аномальную жару, движение на цементобетонных дорогах Казахстана остается безопасным. Дорожные службы в круглосуточном режиме следят за состоянием трасс и оперативно устраняют возникающие дефекты.

Как сообщили в "КазАвтоЖоле", под постоянным контролем находятся участки общей протяженностью 1 636,5 километра. Во время плановых обследований были выявлены шесть участков с локальными температурными деформациями в Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областях.

На места сразу направили дорожные бригады и спецтехнику. В работах были задействованы 51 специалист. Все обнаруженные дефекты устранили в кратчайшие сроки, благодаря чему движение транспорта продолжается без ограничений.

В дорожных службах пояснили, что при экстремально высокой температуре поверхность цементобетонного покрытия может нагреваться до +60-70 °C и выше. Из-за этого в бетонных плитах возникают внутренние напряжения, которые могут привести к локальным деформациям. Такое явление считается естественным и наблюдается во многих странах в период сильной жары.

Именно поэтому летом состояние цементобетонных дорог контролируется круглосуточно. Регулярные патрулирования позволяют своевременно выявлять проблемные участки и проводить профилактические или восстановительные работы, не допуская более серьезных повреждений.

В настоящее время мониторинг дорог республиканского значения продолжается в усиленном режиме. Все службы находятся в полной готовности для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.