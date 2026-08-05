Наличие доли в ТОО само по себе не может стать причиной для отказа в судебном банкротстве. К такому выводу пришел Кассационный суд по гражданским делам, рассмотрев дело жительницы Казахстана с долгом в 4,5 млн тенге.

Женщина, являющаяся инвалидом II группы и страдающая онкологическим заболеванием, обратилась в суд с просьбой применить к ней процедуру судебного банкротства. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали ей, указав, что она владеет 25,9% доли в уставном капитале ТОО.

Кассационный суд пересмотрел дело и установил, что компания фактически не ведет деятельность уже более двух лет. Все имущество товарищества оценено всего в 103 тыс. тенге, а стоимость принадлежащей заявительнице доли составляет лишь 26 677 тенге. Этих средств недостаточно, чтобы погасить задолженность.

Кроме того, суд выяснил, что женщина не получает никакого дохода от участия в ТОО. Единственным источником ее средств остается пособие по инвалидности.

Изучив все обстоятельства дела, кассационная инстанция пришла к выводу, что формальное наличие доли в юридическом лице еще не означает, что человек способен рассчитаться с долгами. При рассмотрении подобных дел необходимо оценивать реальную стоимость имущества, возможность получить от него доход и фактическую платежеспособность должника.

По итогам рассмотрения Кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций и применил в отношении заявительницы процедуру судебного банкротства.

В суде подчеркнули, что при принятии решения о судебном банкротстве важен не сам факт владения долей в компании, а ее реальная ценность и финансовое положение должника.

Ранее сообщалось, что межрайонный суд по гражданским делам Шымкента удовлетворил заявление местной жительницы о признании её банкротом. Общая сумма задолженности женщины перед кредиторами превысила 6 миллионов тенге. При рассмотрении дела суд установил, что заявительница не имеет стабильного источника дохода и какого-либо имущества, за счет которого можно было бы погасить обязательства.

Женщина одна воспитывает четверых несовершеннолетних детей, проживает в арендованном жилье и не получает поддержки от бывшего супруга. По материалам дела, долги накапливались в течение нескольких лет из-за расходов на содержание семьи, лечение и реабилитацию детей, а также необходимости оформлять кредиты для покрытия повседневных нужд. Попытки трудоустроиться не принесли результата, поскольку уход за детьми существенно ограничивал возможность постоянной занятости.

Финансовый управляющий подтвердил полную неплатежеспособность заявительницы. С учетом того, что задолженность превышала установленный законом порог, а выплаты по обязательствам не производились более года, суд применил в отношении женщины процедуру судебного банкротства. Вознаграждение финансового управляющего будет выплачено за счет республиканского бюджета, поскольку заявительница относится к социально уязвимой категории граждан.

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