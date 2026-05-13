В стране чаще всего обсуждают успеваемость школьников и ЕНТ, однако меньше внимания уделяется тому, чем дети занимаются после уроков. Между тем именно дополнительное образование сегодня становится важной частью их развития. В разных регионах доступ к кружкам и секциям сильно отличается, и это создаёт неравные условия для детей, передает BAQ.kz.

Современный мир требует новых навыков, цифровых знаний и умений работать с технологиями. Одна только школьная программа не всегда может закрыть все потребности. По данным Energyprom, без дополнительных занятий дети рискуют отставать и терять возможности для развития.

Дополнительное образование важно, потому что оно помогает решать сразу несколько задач:

социализация детей

развитие навыков общения

формирование здорового образа жизни

раскрытие талантов

развитие цифровых и практических навыков

ранняя профориентация

Но доступ к кружкам остаётся ограниченным. В городах часто не хватает мест, а в регионах ситуация ещё сложнее. В некоторых населённых пунктах таких возможностей почти нет, и дети остаются без организованного досуга.

По данным Бюро национальной статистики, число организаций дополнительного образования в стране в последние годы даже снизилось с 3,7 тысячи до 3,4 тысячи. При этом распределены они крайне неравномерно. Например, в одной области может быть более 480 кружков и секций, а в другой всего около 16.

Отдельная роль принадлежит дворцам школьников. Это крупные центры дополнительного образования, которые начали активно развиваться в последние годы. Их число выросло с 192 в 2020 году до 214 в 2024 году. Однако охват детей остаётся небольшим. В таких организациях занимаются около 274 тысяч школьников, тогда как общее число учеников в стране превышает 4 миллиона. Это примерно около 7 процентов.

Появляются и новые форматы. В Семее открыли современный дворец школьников, где дети занимаются не только творчеством и спортом, но и программированием, робототехникой и изучают новые технологии. В Алматы работают центры инновационного творчества, где школьники осваивают 3D моделирование, мобильную съёмку, SMM и виртуальную реальность.

В мире подобный подход давно стал нормой. В США и Финляндии работают центры, которые помогают школьникам развивать практические навыки, заниматься проектами и готовиться к будущей профессии. Казахстан также постепенно движется в этом направлении.

Современные образовательные центры включают робототехнические лаборатории, IT классы, цифровые лаборатории, 3D принтеры и пространства для проектной работы. Это делает обучение более практичным и приближённым к требованиям времени.

Развитие системы дополнительного образования становится важной задачей для страны. От этого зависит не только развитие детей, но и будущее человеческого капитала, а также привлекательность регионов для жизни молодых семей.

