Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Мурата Ергешбаева
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На пленарном заседании Мажилиса были досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Мурата Ергешбаева, передает BAQ.KZ.
Ранее Мурат Ергешбаев был назначен на должность акима Кызылординской области.
Куда ушел аким Кызылординской области
6 мая 2026 года Указом главы государства Касым-Жомарт Токаев Нурлыбек Налибаев, бывший аким области, назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана.
Что известно о новом акиме
Мурат Ергешбаев родился в 1967 году. В 1989 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности "экономист", а в 1999 году завершил обучение в Национальной высшей школе государственного управления при Президенте РК.
Трудовую деятельность начал экономистом совхоза в Сырдарьинском районе. В разные годы работал в банковской сфере, занимал должности в системе социальной защиты и финансов, а также в аппарате акима Кызылординской области.
С 2008 по 2010 год был акимом Кызылорды. Также возглавлял Кармакшинский, Шиелийский, Казалинский и Сырдарьинский районы региона.
Кроме того, Ергешбаев работал в АО "КазАгроПродукт", а с марта 2023 года являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва от партии Партия AMANAT.
Читай также: Кто был вторым кандидатом на пост акима в Кызылординской области, раскрыли в Правительстве
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- LRT будет запущен уже на этой неделе
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе
- Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии