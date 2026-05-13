На пленарном заседании Мажилиса были досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Мурата Ергешбаева, передает BAQ.KZ.

Ранее Мурат Ергешбаев был назначен на должность акима Кызылординской области.

Куда ушел аким Кызылординской области

6 мая 2026 года Указом главы государства Касым-Жомарт Токаев Нурлыбек Налибаев, бывший аким области, назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана.

Что известно о новом акиме

Мурат Ергешбаев родился в 1967 году. В 1989 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности "экономист", а в 1999 году завершил обучение в Национальной высшей школе государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал экономистом совхоза в Сырдарьинском районе. В разные годы работал в банковской сфере, занимал должности в системе социальной защиты и финансов, а также в аппарате акима Кызылординской области.

С 2008 по 2010 год был акимом Кызылорды. Также возглавлял Кармакшинский, Шиелийский, Казалинский и Сырдарьинский районы региона.

Кроме того, Ергешбаев работал в АО "КазАгроПродукт", а с марта 2023 года являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва от партии Партия AMANAT.

Читай также: Кто был вторым кандидатом на пост акима в Кызылординской области, раскрыли в Правительстве