Драка произошла между подростками в Атырауской области

В Жылыойском районе Атырауской области в апреле этого года произошёл инцидент с участием подростков.

На кадрах видно, как подростки по очереди наносят удары двум своим сверстникам, в том числе кулаками, а также с разбега пинают их.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, установлены все несовершеннолетние в возрасте 13-14 лет, причастные к совершению противоправных действий.

"Подростки вместе с законными представителями были доставлены в подразделение полиции", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Согласно данным полиции, участники драки поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел.

"Собранные материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия соответствующих мер", – уточнили в полиции.

Также отмечается, что родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

