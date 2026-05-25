Драка произошла между подростками в Атырауской области
Их поставили на учет.
В Жылыойском районе Атырауской области в апреле этого года произошёл инцидент с участием подростков.
На кадрах видно, как подростки по очереди наносят удары двум своим сверстникам, в том числе кулаками, а также с разбега пинают их.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, установлены все несовершеннолетние в возрасте 13-14 лет, причастные к совершению противоправных действий.
"Подростки вместе с законными представителями были доставлены в подразделение полиции", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
Согласно данным полиции, участники драки поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел.
"Собранные материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия соответствующих мер", – уточнили в полиции.
Также отмечается, что родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.
Ранее сообщалось, что четверо подростков избили сверстника в Таразе.
