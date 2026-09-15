Дрон с «посылкой» нашли возле колонии в Атырау
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Необычную находку обнаружил военнослужащий Национальной гвардии в Атырау. Примерно в километре от учреждения уголовно-исполнительной системы №15 на земле лежал беспилотник, а рядом с ним сверток. Внутри оказались 11 пакетов с подозрительным веществом, передает BAQ.KZ.
История началась около 08:30. Лейтенант воинской части 5546 регионального командования «Батыс» Мирас Исказиев находился недалеко от учреждения УИС, когда заметил лежащий на земле дрон.
Сам по себе беспилотник в наши дни уже вряд ли кого-то удивит. Но рядом с аппаратом лежал сверток, который сделал находку куда интереснее.
При осмотре выяснилось, что внутри находятся 11 отдельных пакетов. В них было вещество зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом.
Что это за вещество, официально пока не установлено. Делать выводы до экспертизы правоохранительные органы не стали.
Лейтенант сразу сообщил о находке дежурной службе. После этого на месте приняли меры безопасности, а беспилотник вместе с содержимым передали компетентным органам.
Теперь специалистам предстоит установить происхождение вещества, владельца дрона и выяснить, куда и кому предназначался необычный груз.
Сам аппарат нашли примерно в километре от учреждения №15. Был ли беспилотник связан с попыткой доставить содержимое на территорию учреждения, официально пока не сообщается.
В Национальной гвардии отметили, что своевременная находка позволила быстро передать подозрительные предметы для дальнейшего разбирательства.
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