ДТП на Аль-Фараби: фигурант дела выступит в суде дистанционно из СИЗО

Дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы.

Заседание ведет судья Еркин Майшинов.

В судебном заседании подозреваемый Александр Пак и представители стороны потерпевших участвуют в режиме онлайн.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 марта 2026 года. Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и два пассажира погибли на месте. Водитель Zeekr получил травмы и был доставлен в больницу. Позднее было установлено, что он находился в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, после чего был помещён в следственный изолятор.

Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. На должность заместителя начальника Департамента полиции города Алматы был назначен полковник полиции Галым Саргулов.

После этого резонансного ДТП со смертельным исходом в Алматы граждане потребовали открытого судебного процесса.

На предварительном судебном заседании сообщалось, что один из потерпевших может выразить прощение.