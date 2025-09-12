ДТП по пути к Бекет-Ата: родным погибших оказывают поддержку в Мангистау
В Мангистаускую область спецрейсом доставили родственников граждан, погибших в дорожно-транспортном происшествии, передает BAQ.KZ.
В аэропорту их встретил аким региона Нурдаулет Килыбай, выразивший глубокие соболезнования и пообещавший всю необходимую поддержку. Слова сочувствия также передали председатель областного маслихата, руководство полиции, представители духовенства — имам мечети и служитель церкви.
Напомним, трагическое ДТП произошло 11 сентября в 90 километрах от посёлка Сенек Каракиянского района. Минивэн Toyota Hiace съехал в кювет и опрокинулся. Восемь человек погибли на месте, ещё двое скончались по пути в больницу.
Позже стало известно, что все пассажиры минивэна направлялись в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они были гражданами Казахстана, выехавшими из разных регионов страны.
Водитель и двое пассажиров выжили и были доставлены в больницу. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, двое других находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
