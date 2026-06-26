Два ДТП предотвратили на железнодорожных переездах в Казахстане

В Казахстане локомотивные бригады депо Шу и Есиль предотвратили два дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах.

Первый случай произошел 26 июня в 08:32 на участке "Тобол – Есиль", перегон "Аманкарагай – Кушмурун". Машинист пассажирского поезда, следовавшего со скоростью 97 километров в час, применил экстренное торможение перед неохраняемым регулируемым переездом после внезапного выезда грузового автомобиля КамАЗ.

Столкновения удалось избежать. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Переезд оборудован светофорной и звуковой сигнализацией.

Второй инцидент произошел в 08:41 на участке "Шу – Шыганак", перегон "Жидели – Берлик". Машинист грузового поезда применил экстренное торможение после выезда на переезд автомобиля Toyota Land Cruiser. Столкновения удалось избежать, задержка движения составила 6 минут.

В КТЖ напомнили, что поезд имеет большую массу, а тормозной путь может превышать 1000 метров, поэтому мгновенно остановить состав невозможно.

Информация по обоим случаям передана в правоохранительные органы. Предварительной причиной происшествий названо нарушение правил дорожного движения водителями автомобилей.

В компании призвали водителей строго соблюдать правила при пересечении железнодорожных переездов, отметив, что подобные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее на станции Жана Караганда поезд насмерть сбил железнодорожника.

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