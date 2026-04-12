После ночного пожара в жилом комплексе по улице Туркестан в Астане 16 человек были временно размещены в гостинице, передает BAQ.KZ.

В их квартирах повреждений не выявлено, и после завершения вентиляционных работ жильцы смогут вернуться домой.

Возгорание произошло в квартире на 15-м этаже. По данным ДЧС, к моменту прибытия первых подразделений огонь охватил всю площадь жилья. Дверь была закрыта на два замка, поэтому спасателям пришлось вскрывать её с помощью специальных инструментов.

В ДЧС уточнили, что система пожарной сигнализации сработала, а лифты автоматически спустились на первый этаж. Несмотря на затруднённый доступ во двор из-за припаркованных автомобилей и закрытых ворот, пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.

В акимате Есильского района сообщили, что при поддержке спонсоров будут проведены ремонтные работы в пострадавшем подъезде и на этаже. Родственникам погибших окажут помощь в организации похорон.

По факту пожара начато досудебное расследование, назначены экспертизы для установления причин возгорания.