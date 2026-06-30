Две актюбинки в никабе похитили смартфоны в торговом центре

В Актобе полицейские расследуют кражу дорогостоящих мобильных телефонов из одного из торговых домов города.

По данным полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух девушек, которые во время совершения кражи были в одежде, полностью закрывающей лицо. Это затруднило их первоначальную идентификацию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались две жительницы Актобе.

Как сообщили правоохранители, девушки признали свою вину. Они пояснили, что решили заработать, похитив смартфоны с целью дальнейшей продажи.

Также они отметили, что закрыли лица, чтобы избежать опознания по камерам видеонаблюдения. При этом, по их словам, это не связано с религиозными убеждениями.

В ведомстве отмечают, что данный случай подчеркивает важность возможности идентификации личности в общественных местах. Анализ видеозаписей и оперативные мероприятия позволили установить подозреваемых.

Напомним, в Казахстане вступили в силу изменения в Закон "О профилактике правонарушений", направленные на повышение общественной безопасности. Документ предусматривает ограничения на ношение одежды, затрудняющей распознавание лица в общественных местах, включая маски, балаклавы и другие аналогичные элементы.

При этом ограничения не распространяются на одежду, не закрывающую лицо и позволяющую идентифицировать человека.

С начала года в Актюбинской области к административной ответственности за нарушение данных требований привлечены 22 человека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polisia AQTOBE (@polisia_aqtobe)

Ранее в Алматы задержали мужчину, подозреваемого в серии краж в мечетях.

Читайте также: