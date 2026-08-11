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Две несовершеннолетние девочки утонули в водохранилище в Акмолинской области

Полиция выясняет обстоятельства.

11 Августа 2026, 11:35
АВТОР
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Magnific.com 11 Августа 2026, 11:35
11 Августа 2026, 11:35
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Фото: Magnific.com

Трагедия произошла 10 августа на центральном пляже водохранилища в селе Коянды. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, предварительно установлено, что на центральном пляже водохранилища утонули две несовершеннолетние девочки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия», – заявили в ведомстве региона. 

По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что дедушка и внучка утонули в Актюбинской области.
 

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