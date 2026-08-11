Две несовершеннолетние девочки утонули в водохранилище в Акмолинской области

Трагедия произошла 10 августа на центральном пляже водохранилища в селе Коянды. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, предварительно установлено, что на центральном пляже водохранилища утонули две несовершеннолетние девочки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия», – заявили в ведомстве региона.

По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение.