Двое мужчин с ножом встретили вызванных ими медиков

Двое мужчин в Алматы стали угрожать сотрудникам скорой помощи ножом после того, как сами вызвали медиков.

По данным Департамента полиции города, инцидент произошел в районе пересечения улиц Казыбек би и Барибаева.

Сообщается, что информация о происшествии поступила от бригады скорой помощи, прибывшей на вызов к двум мужчинам.

На место оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции и участковый инспектор Медеуского района. Оба мужчины были задержаны и доставлены в подразделение полиции.

Что известно о задержанных

По предварительным данным, мужчины находились в состоянии наркотического опьянения. Задержанные признались, что незадолго до приезда медиков употребили синтетический наркотик.

Во время инцидента никто из сотрудников скорой помощи не пострадал.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. В частности, выясняется происхождение ножа, а также причины его хранения и ношения.

Действиям каждого из задержанных будет дана соответствующая правовая оценка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее в Алматы мужчина с ножом напал на медиков скорой помощи.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. По словам очевидцев, мужчина сначала запер медиков в квартире и угрожал им, а после того как им удалось выйти, начал преследовать их на улице.

Видео происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина с ножом пытается открыть дверь кареты скорой помощи.

В полицию поступил вызов от жителей дома. На место оперативно прибыл участковый инспектор.

Как сообщили в департаменте полиции, мужчина находился в неадекватном состоянии, проявлял агрессию и представлял угрозу окружающим.

Гражданин был доставлен для медицинского освидетельствования. С учетом медицинских показаний он помещен в специализированное медицинское учреждение сроком на 15 суток.

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