Двое мужчин с ножом встретили вызванных ими медиков
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Двое мужчин в Алматы стали угрожать сотрудникам скорой помощи ножом после того, как сами вызвали медиков.
По данным Департамента полиции города, инцидент произошел в районе пересечения улиц Казыбек би и Барибаева.
Сообщается, что информация о происшествии поступила от бригады скорой помощи, прибывшей на вызов к двум мужчинам.
На место оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции и участковый инспектор Медеуского района. Оба мужчины были задержаны и доставлены в подразделение полиции.
Что известно о задержанных
По предварительным данным, мужчины находились в состоянии наркотического опьянения. Задержанные признались, что незадолго до приезда медиков употребили синтетический наркотик.
Во время инцидента никто из сотрудников скорой помощи не пострадал.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. В частности, выясняется происхождение ножа, а также причины его хранения и ношения.
Действиям каждого из задержанных будет дана соответствующая правовая оценка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее в Алматы мужчина с ножом напал на медиков скорой помощи.
Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. По словам очевидцев, мужчина сначала запер медиков в квартире и угрожал им, а после того как им удалось выйти, начал преследовать их на улице.
Видео происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина с ножом пытается открыть дверь кареты скорой помощи.
В полицию поступил вызов от жителей дома. На место оперативно прибыл участковый инспектор.
Как сообщили в департаменте полиции, мужчина находился в неадекватном состоянии, проявлял агрессию и представлял угрозу окружающим.
Гражданин был доставлен для медицинского освидетельствования. С учетом медицинских показаний он помещен в специализированное медицинское учреждение сроком на 15 суток.
Читайте также:
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 6 сентября
- Опасная погода накроет Казахстан 7 сентября
- У новорожденной в Алматы удалили опухоль весом два килограмма
- Мелони после поздравления Токаева заявила о планах укреплять отношения с Казахстаном
- От скважины до цифрового месторождения: где в Казахстане готовят будущих нефтяников