В Алматинской области завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном получении государственных субсидий и использовании фиктивных электронных счетов-фактур. Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области.

По материалам дела, руководитель двух сельскохозяйственных кооперативов "БАҒДАУЛЕТ и ПК" и "АМАНТАУ-2023" в течение двух лет незаконно получал государственные субсидии, предоставляя в уполномоченные органы недостоверные сведения о своей деятельности.

В отчетах указывались закуп сырого молока, а также производство и продажа сливочного масла и твёрдого сыра. Однако проверка показала, что у кооперативов не было ни производственной базы, ни оборудования, ни работников, необходимых для реального производства.

Таким образом, из государственного бюджета было незаконно получено более 251 млн тенге.

Отдельно установлена схема с фиктивными электронными счетами-фактурами через ИП "ComputerService". С их помощью оформлялись несуществующие сделки, что позволяло отдельным компаниям искусственно снижать налоговую нагрузку.

В результате сумма неуплаченных налогов превысила 416 млн тенге.

Суд признал двух участников схемы виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Также в доход государства конфискован автомобиль BMW, приобретённый на преступные доходы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее фантомные стройки на 490 млн тенге были вскрыты в Алматы.

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