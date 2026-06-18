Участников "бумажной" агросхемы на 667 млн тенге осудили в Алматинской области
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В Алматинской области завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном получении государственных субсидий и использовании фиктивных электронных счетов-фактур. Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области.
По материалам дела, руководитель двух сельскохозяйственных кооперативов "БАҒДАУЛЕТ и ПК" и "АМАНТАУ-2023" в течение двух лет незаконно получал государственные субсидии, предоставляя в уполномоченные органы недостоверные сведения о своей деятельности.
В отчетах указывались закуп сырого молока, а также производство и продажа сливочного масла и твёрдого сыра. Однако проверка показала, что у кооперативов не было ни производственной базы, ни оборудования, ни работников, необходимых для реального производства.
Таким образом, из государственного бюджета было незаконно получено более 251 млн тенге.
Отдельно установлена схема с фиктивными электронными счетами-фактурами через ИП "ComputerService". С их помощью оформлялись несуществующие сделки, что позволяло отдельным компаниям искусственно снижать налоговую нагрузку.
В результате сумма неуплаченных налогов превысила 416 млн тенге.
Суд признал двух участников схемы виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Также в доход государства конфискован автомобиль BMW, приобретённый на преступные доходы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее фантомные стройки на 490 млн тенге были вскрыты в Алматы.
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