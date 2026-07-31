Старший инспектор полка патрульной полиции управления полиции Караганды Динмухамет Султан находился в трудовом отпуске, когда возвращался домой и заметил густой дым из окна восьмого этажа многоэтажки.

Полицейский сразу зашел в подъезд и поднялся на восьмой этаж. Он понимал, что в задымленной квартире могут находиться люди.

Внутри стояло сильное задымление. Динмухамет вошел в квартиру и обнаружил там пятерых испуганных детей.

Инспектор вывел их в безопасное место, убедился, что детям ничего не угрожает, и вернулся обратно.

Он обесточил помещение, чтобы избежать короткого замыкания и распространения огня. Вместе с двумя соседями полицейский тушил очаг возгорания на кухне до приезда пожарных расчетов.

Действия инспектора позволили избежать серьезных последствий.

О поступке Динмухамета стало известно от одного из соседей, который поблагодарил полицейского за спасение детей.

Напомним, ранее двое инспекторов патрульной полиции города Алатау в Алматинской области заметили пожар в жилом доме микрорайона Ынтымак. Они приехали на место раньше экстренных служб, вывели людей из горящего здания и получили ожоги, но продолжили тушить огонь до прибытия спасателей.

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