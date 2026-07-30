В Жетысуском районе города Алматы произошло возгорание складских помещений на проспекте Сейфуллина.

По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что отдельно стоящее складское здание горит открытым пламенем.

К месту происшествия оперативно прибыли подразделения экстренных служб. Ликвидация возгорания проводится по повышенному рангу сложности.

Пожарные принимают меры по тушению огня и предотвращению его распространения на другие объекты.

Информация о площади пожара и наличии пострадавших уточняется.

МЧС продолжает работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Туранском районе города Шымкент на улице Исаханова произошел пожар в боксах по ремонту автомобилей.

По данным МЧС, к моменту прибытия пожарных огонь охватил четыре из восьми боксов. Общая площадь возгорания составила 119 квадратных метров.

Во время тушения спасатели вынесли из опасной зоны 50-литровый кислородный баллон, предотвратив возможный взрыв.

Пожар полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее пожилая пара угорела в собственном доме в ВКО.

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