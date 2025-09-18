Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Казахстан с открытием Академии талантов ФИФА. В своем обращении он отметил, что Казахстан является футбольной нацией, чьи лидеры понимают возможности, которые футбол открывает для молодежи, передает BAQ.KZ.

"Казахстан – это футбольная нация, чьи лидеры понимают, какие возможности наш прекрасный вид спорта открывает для молодежи. Как вы знаете, три года назад мы запустили Программу развития талантов ФИФА с очень простой целью - дать каждому одаренному игроку шанс раскрыть свой потенциал, независимо от того, где он живет и каково его финансовое или социальное положение", - сказал Инфантино в своем видеообращении, представленном на церемонии, посвящённой присвоению Академии Казахстанской федерации футбола статуса FIFA Talent Academy.

По словам Инфантино, проект, инициированный Арсеном Венгером, направлен на то, чтобы сделать футбол по-настоящему глобальным, поднять уровень игры во всем мире и дать больше шансов мальчикам и девочкам реализовать свои способности.

Он отметил, что академия станет площадкой для выявления, воспитания и развития местных талантов, а также будет способствовать не только спортивному, но и личностному росту молодых игроков. В Казахстане она будет работать под руководством тренера Виталиса Астафьевса, участника Евро-2004 в составе сборной Латвии.

На торжественной церемонии выступили также директор ФИФА по глобальному развитию футбола Стивен Мартенс и генеральный секретарь КФФ Давид Лория.

Стивен Мартенс подчеркнул, что открытие Академии талантов ФИФА в Казахстане - важный шаг, ведь это первая подобная академия в Центральной Азии и девятая в мире.

Давид Лория отметил, что присвоение академии официального статуса ФИФА - это не только признание со стороны мирового футбольного сообщества, но и большая ответственность. Он связал это событие с курсом, обозначенным руководством страны: развитием инфраструктуры, детско-юношеского и массового футбола.

Ранее была разработана стратегия развития футбола до 2030 года.

Также ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил о строительстве футбольных академий совместно с УЕФА.

Глава государства отметил необходимость продолжить внедрение модели вертикального управления, ускорить приватизацию футбольных клубов.

Фото: КФФ