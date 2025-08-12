Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала в Instagram казахские украшения, которые ей подарили организаторы концерта в Астане. Публикацию звезда сделала уже после завершения своего тура в Алматы, передаёт BAQ.KZ.

В комментариях под постом казахстанцы с восторгом отнеслись к образу певицы, отмечая, что украшения ей идут. Подарок представляет собой набор украшений на руки — білезік и бес-білезік, выполненные из золота и инкрустированные драгоценными камнями.

"Ничего особенного, просто селфи Дженнифер в подаренных нами золотых казахских білезік", — пошутили организаторы концерта в Астане у себя на странице в Threads.

В Instagram Stories артистка также показала еще один подарок из Казахстана — ковер с ее портретом, выполненный казахстанской художницей Асель Сабыржанкызы. Лопес сопроводила repost надписью "Love this".

"Я выбрала самую эффектную фотографию для портрета @jlo, а на фоне изобразила достопримечательности Алматы и горы. Символизм и связь с прошлым делают ковер идеальным материалом для национального искусства. Поэтому я решила создать портрет именно на ковре и преподнести такой запоминающий подарок от Казахстана", — написала художница на своей странице в Instagram.

Напомним, Джей Ло впервые выступила в Казахстане этим летом, дав концерты в Астане и Алматы в рамках мирового тура. Ранее мы писали, что в Алматы Дженнифер Лопес встречали километровыми очередями и жарким ожиданием. Также освещали её концерт в Астане — заполненный стадион и ощутимый эффект для экономики региона.

Кроме того, команда Джей Ло примерила элементы казахских национальных нарядов: бэк-вокалистка Шэрон Янгблад надела традиционный головной убор, а танцор Джузеппе Джофре — тюбетейку.