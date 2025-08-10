Команда Дженнифер Лопес показала образы с элементами казахских традиций на своих страницах в Instagram, передает BAQ.KZ.

В соцсетях бэк-вокалистка певицы Шэрон Янгблад поделила фото в традиционных головных уборах.

"Спасибо за прекрасные шляпки!", - подписала пост Шэрон Янгблад.

Танцор Джузеппе Джофре также опубликовал снимок в тюбетейке.