Команда Джей Ло примерила элементы казахских национальных нарядов
Сегодня, 20:43
Команда Дженнифер Лопес показала образы с элементами казахских традиций на своих страницах в Instagram, передает BAQ.KZ.
В соцсетях бэк-вокалистка певицы Шэрон Янгблад поделила фото в традиционных головных уборах.
"Спасибо за прекрасные шляпки!", - подписала пост Шэрон Янгблад.
Танцор Джузеппе Джофре также опубликовал снимок в тюбетейке.
