Национальный банк Казахстана впервые за несколько месяцев снизил базовую ставку – с 17% до 16,75%. По мнению финансового советника R-Finance Армана Байганова, решение стало возможным благодаря замедлению инфляции, однако рассчитывать на дальнейшее существенное смягчение денежно-кредитной политики пока преждевременно.

По словам эксперта, в начале года годовая инфляция превышала 12%, а затем снизилась примерно до 10%.

«Снижение примерно на два процентных пункта – это существенный показатель. Исходя из этого появились основания для уменьшения базовой ставки. Однако ее снизили не на один-два процента, а всего на 0,25 процентного пункта. Это скорее символический шаг, поскольку инфляционные риски по-прежнему сохраняются», – отметил Арман Байганов.

Экономист считает, что вероятность дальнейшего снижения базовой ставки в 2026 году остается невысокой. Среди основных рисков он назвал геополитическую ситуацию, возможный рост цен на бензин и тарифов, а также экономические процессы в России.

По его словам, проблемы с топливом, логистикой и уборкой урожая в соседней стране могут привести к удорожанию продовольствия. Это способно повлиять и на Казахстан, поскольку Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров республики.

«Инфляционные ожидания остаются высокими. Поэтому дальнейшее снижение базовой ставки, по крайней мере в этом году, находится под вопросом», – подчеркнул эксперт.

Снижение ставки может повлиять на доходность банковских вкладов. Банки постепенно могут уменьшить процентные ставки по депозитам. Для бизнеса решение Нацбанка способно привести к незначительному удешевлению фондирования и кредитных ресурсов.

При этом Байганов подчеркнул, что базовая ставка в Казахстане все еще остается высокой.

«До пандемии она находилась примерно на уровне 10–12%. Поэтому нынешний показатель в 16,75% по-прежнему свидетельствует о достаточно жесткой денежно-кредитной политике», – сказал он.

По мнению экономиста, резкое снижение ставки на два-три процентных пункта могло бы ускорить инфляцию. Поэтому Национальный банк действует осторожно и продолжит отслеживать динамику цен и состояние экономики.

Дальнейшая монетарная политика, по словам эксперта, будет зависеть от темпов экономического роста, развития сельского хозяйства, пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции.

Ранее Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге прокомментировал решение финрегулятора о снижении базовой ставки с 17% до 16,75%. Он также объяснил, почему инфляционные ожидания населения остаются выше фактического уровня инфляции.