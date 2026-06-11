Экс-зятя Масимова заочно арестовали в России

Суд в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве заочно арестовал находящегося в розыске бизнесмена Азамата Капенова.

Как сообщают в ТАСС, также заочно арестован и объявлен в международный розыск его брат Медер Капенов.

Согласно материалам дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок будет исчисляться с момента фактического задержания либо экстрадиции в Россию.

По данным следствия, братья Капеновы обвиняются в хищении 25% доли зарегистрированного в Казахстане ТОО "ПТД". Они, как отмечается, ввели в заблуждение бизнесмена Анатолия Балушкина, пообещав помочь урегулировать споры, связанные с деятельностью компании, и получить влияние на их решение, однако, по версии следствия, изначально не собирались выполнять взятые на себя обязательства.

Ущерб по делу оценивается примерно в 52 млн рублей.

Балушкин ранее являлся основным собственником группы компаний "Азия Авто – БИПЭК". Для развития бизнеса компания привлекала крупные кредиты, в том числе в "Цеснабанке" (ныне Alatau City Bank, ранее Jusan Bank). Позднее банк обратился в суд для взыскания задолженности, и часть активов компании была арестована.

Как следует из материалов дела, Капеновы предложили Балушкину помощь в урегулировании вопросов с банком в обмен на 25% доли в уставном капитале ТОО "ПТД". После переоформления доли, по версии следствия, они прекратили контакт с бизнесменом, после чего он обратился в правоохранительные органы.

В Казахстане и России в отношении участников дела расследуются уголовные дела о мошенничестве. Балушкин и его сообщник ранее были признаны виновными и приговорены к лишению свободы.

Азамат Капенов ранее занимал должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса в АО "Федеральная грузовая компания".

За что объявили в розыск в Казахстане

Гражданин Российской Федерации Азамат Капенов разыскивается за совершение тяжкого преступления, предусмотренного статьей 190 частью 4 пунктом 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан – Мошенничество.

По данным следствия, бывший вице-президент АО "ҚазТемірТранс" Капенов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств. Ущерб по делу превышает 5,2 млрд тенге.

В рамках этого дела рассматривается вопрос о конфискации имущества, включая терминал на станции "Достык", который ранее был обращён в доход государства по решению суда.

В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Отмечается, что конфискация имущества будет способствовать реализации Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана.

Также сообщается, что Азамат Капенов был женат на старшей дочери Карима Масимова.