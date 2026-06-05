«Не все европейцы понимают специфику футбола Казахстана»: эксперт о новом генсеке КФФ

Генеральным секретарем Казахстанской федерации футбола назначен зарубежный специалист Скотт Манн. Это первый в истории казахстанского футбола случай, когда одну из руководящих должностей в федерации занял иностранный специалист.

Назначение вызвало обсуждение в футбольном сообществе. Одни видят в этом возможность привлечь международный опыт и новые подходы к управлению, другие задаются вопросом, почему на такую позицию не был выбран казахстанский специалист.

О том, чего ждать от этого кадрового решения, корреспондент BAQ.KZ поговорила с ветераном казахстанского футбола, футбольным функционером Булатом Есмагамбетовым.

Перед назначением Скотта Манна в КФФ уже звучали ожидания, что зарубежный специалист сможет привнести международный опыт. Однако Есмагамбетов считает, что оценивать его работу нужно только по конкретным результатам.

"Выводы нужно делать по работе. Отмечу, что у нас уже был опыт с иностранными специалистами. Тоже, кажется, надеялись, но пока каких-то больших изменений не произошло. Поэтому у меня двоякое впечатление. С одной стороны, человек опытный, зарубежный, имеет опыт в УЕФА, ФИФА. А с другой стороны, у нас в Казахстане немного другая специфика. Но менталитет у нас всё равно немного другой в этом плане. И не все европейцы нас понимают с точки зрения того, как двигаться в футболе. Поэтому впечатление такое".

По мнению Есмагамбетова, в Казахстане достаточно специалистов, способных работать на руководящих должностях в футболе. Проблема, считает он, заключается не в отсутствии кадров, а в их подготовке и вовлечении в систему управления.

"Я думаю, что такие люди есть, просто надо шире смотреть на этот момент. Здесь всё-таки в первую очередь решает руководство. Есть и опытные, есть и молодые, перспективные специалисты. Нельзя говорить, что у нас нет специалистов, нет арбитров, нет футболистов, нет тренеров. Так не бывает. Они есть, просто их надо находить и давать возможность работать, учиться, набираться опыта. Масштабы КФФ нельзя сравнивать с клубным менеджментом или клубными масштабами. Он же в "Тоттенхэме" работал. Поэтому я бы, например, рассматривал его, возможно, как консультанта. Но как управленец, думаю, он может столкнуться со своими сложностями. Я склоняюсь к тому, что нужно искать своих специалистов – со знанием казахского языка, с пониманием менталитета и тех проблем, которые сейчас есть у нас. А проблем очень много, и их нужно решать непосредственно на местах", – сказал специалист.

На должности генерального секретаря КФФ Скотт Манн сменит Давида Лорию, который после ухода с поста генсека был назначен вице-президентом федерации. Казахстанец покинул структуру КФФ. И эксперт отмечает, что это является кадровой потерей для федерации.

Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Магеррам Магеррамов прокомментировал назначение Скотта Манна.

Также назначение BAQ.KZ прокомментировал профессор Саймон Чедвик.