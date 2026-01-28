Мировой спрос на электроэнергию в ближайшие годы будет устойчиво расти. Это связано с электрификацией промышленности и коммерческого сектора, развитием электрического транспорта, а также увеличением числа дата-центров. Об этом на форуме Qazaqstan NEXT 2026 заявил вице-президент Rystad Energy Карлос Торрес Диас, передает BAQ.KZ.

По его словам, рост потребления электроэнергии требует ввода значительных новых генерирующих мощностей. При этом всё большую роль в мировой энергетике будут играть возобновляемые источники энергии.

Эксперт отметил, что сегодня солнечная и ветровая энергетика являются не только экологичными, но и экономически выгодными. Стоимость выработки электроэнергии из этих источников уже ниже, чем из традиционных угля и газа. В связи с этим инвестиции в возобновляемую энергетику становятся рациональным решением для многих стран.

Говоря о Казахстане, Карлос Торрес Диас подчеркнул, что страна обладает благоприятными природными условиями для развития солнечной и ветровой генерации. При этом наличие запасов угля и газа позволяет обеспечивать надёжность и стабильность энергосистемы, особенно в переходный период.

Кроме того, эксперт обратил внимание на глобальный тренд по возвращению интереса к атомной энергетике. На фоне стремления стран снизить углеродные выбросы и обеспечить стабильные источники энергии атомная генерация вновь становится актуальной. В этом контексте Казахстан, как один из крупнейших производителей урана, может занять важное место в глобальной энергетической цепочке и привлечь дополнительные инвестиции.

Форум Qazaqstan NEXT 2026 впервые проходит в Астане и посвящён обсуждению будущего экономики и технологий. В его повестке – вопросы энергетической безопасности и инфраструктуры, цифровой трансформации, роли искусственного интеллекта в развитии различных отраслей, а также развитие человеческого капитала и креативной индустрии.

Организатором форума выступает KAZMEDIA HOLDING в партнерстве с American Chamber of Commerce in Kazakhstan.

В рамках международного форума было представлено издание Turning Points Qazaqstan 2026 – первая локальная версия аналитического проекта The New York Times для Казахстана, Центральной Азии и стран СНГ.

