Ержан Еренкаипов завоевал серебро на Играх Исламской солидарности
Казахстанский дзюдоист Ержан Еренкаипов выиграл серебряную медаль на Играх Исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде. Спортсмен выступал в весовой категории до 66 килограммов, передаёт BAQ.KZ.
В финальной схватке Еренкаипов уступил представителю Узбекистана Замохшари Бекмуродову и стал вторым призёром турнира.
Таким образом, в активе сборной Казахстана уже две серебряные награды — обе завоеваны дзюдоистами.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.
