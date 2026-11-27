В национальной атомной компании «Казатомпром» продолжаются кадровые перестановки. Главный директор по закупкам и общим вопросам Дархан Сагиндыков покинул свою должность 26 ноября по собственному желанию, передает BAQ.KZ.

На основании его заявления совет директоров компании досрочно прекратил его полномочия в качестве члена правления.

Кто займет освободившуюся должность, пока не сообщается. Обязанности Сагиндыкова распределили между другими членами руководства компании.

«Казатомпром продолжает работу в штатном режиме, а функциональные обязанности вышеуказанной позиции перераспределены внутри руководства Компании в соответствии с внутренними процедурами по распределению обязанностей и полномочий», – сообщили в нацкомпании.

Третий член правления за неделю

Уход Дархана Сагиндыкова стал третьим изменением в составе правления «Казатомпрома» за последние несколько дней.

Напомним, 24 ноября совет директоров компании досрочно прекратил полномочия главного директора по производству Куаныша Омарбекова и главного директора по коммерции Владислава Байгужина.

Позднее КНБ подтвердил задержание Омарбекова. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме, которую, по версии следствия, организовало бывшее руководство фонда «Самрук-Казына».

О связи увольнения Дархана Сагиндыкова с этим расследованием официально не сообщалось.

На фоне новостей о задержании и кадровых перестановках депозитарные расписки «Казатомпрома» на Лондонской фондовой бирже потеряли почти 10% стоимости. Однако уже 26 ноября ценные бумаги компании начали восстанавливаться.

Ранее в «Казатомпроме» заверили, что производственные и финансовые прогнозы на 2026 год остаются неизменными.