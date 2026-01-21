Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов считает предложение о переименовании Парламента рациональным решением. На пленарном заседании он подвел итоги Национального курултая в Кызылорде, передает BAQ.KZ.

"Самое главное нововведение – предложение Президента назвать будущий парламент Курултаем. Это очень рациональное решение. Название, которое, на мой взгляд, раскрывает природу Парламента как с исторической, так и с современной точки зрения. Курултай в своё время был основой степной демократии. Институтом, определявшим судьбу нации с незапамятных времен. Именно эту ответственность Президент возлагает на будущий Парламент", - сказал Кошанов на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что в последнее время возрастает потребность в институте, который мог бы объединить общество.

"Нужно признать, что в этом ключе Ассамблея народа Казахстана и Национальный Курултай полностью выполнили свою миссию. Чтобы систематизировать и активизировать работу в этом направлении, Президент предложил создать Народный совет. Он станет площадкой общественного консенсуса и доверия. Стоит отметить, что Народный совет не является эквивалентом Парламента. Это "золотой мост" между государством и народом", - заключил Кошанов.

Выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".

Стало известно, что парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов.

Депутаты теперь будут избираться в однопалатный парламент по принципу пропорциональной системы.