Как депутаты будут избираться в однопалатный парламент?
На заседании V Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о ключевых положениях предстоящей парламентской реформы, касающейся формирования нового парламента,передает BAQ.KZ.
По словам главы государства, депутаты теперь будут избираться по принципу пропорциональной системы, что позволит усилить институциональную роль политических партий и повысить их ответственность перед обществом.
"Предложения третьей части касались порядка формирования нового парламента. Депутаты теперь будут избираться по принципу пропорциональной системы. Такой подход укрепляет институциональную роль политических партий и повышает их ответственность перед обществом. Я знаю, что некоторые партии предлагают формировать по пропорциональной системе не только парламент, но и все уровни маслихатов. Однако на региональном уровне мажоритарную систему необходимо сохранить", — заявил президент.
Президент подчеркнул, что сохранение мажоритарной системы на уровне регионов позволит учитывать специфику местного представительства и интересы избирателей.
Отметим, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".
Стало изветсно, что парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов.
Ранее Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Он призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.Также выступил за защиту брака и прав граждан.
Кроме того, он высказался о культуре использования флага.
Говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, Президент раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.
