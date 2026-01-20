На заседании V Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о ключевых положениях предстоящей парламентской реформы, касающейся формирования нового парламента,передает BAQ.KZ.

По словам главы государства, депутаты теперь будут избираться по принципу пропорциональной системы, что позволит усилить институциональную роль политических партий и повысить их ответственность перед обществом.

"Предложения третьей части касались порядка формирования нового парламента. Депутаты теперь будут избираться по принципу пропорциональной системы. Такой подход укрепляет институциональную роль политических партий и повышает их ответственность перед обществом. Я знаю, что некоторые партии предлагают формировать по пропорциональной системе не только парламент, но и все уровни маслихатов. Однако на региональном уровне мажоритарную систему необходимо сохранить", — заявил президент.

Президент подчеркнул, что сохранение мажоритарной системы на уровне регионов позволит учитывать специфику местного представительства и интересы избирателей.

Отметим, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".

Стало изветсно, что парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов.

Ранее Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Он призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.Также выступил за защиту брака и прав граждан.

Кроме того, он высказался о культуре использования флага.

Говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, Президент раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.