Парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов
Президент Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального курултая в Кызылорде озвучил предлагаемые изменения Конституционной реформы, передает BAQ.KZ.
"Второй блок предложения затрагивает компетенции парламента в части формирования состава ряда ключевых государственных органов. Согласно действующей Конституции, как вам известно, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между Мажилисом, Сенатом и Президентом. Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия парламента. Предлагается также наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного Суда по представлению президента", - сказал Токаев.
Напомним, ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана.
Отметим, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".
Ранее Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Он призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.Также выступил за защиту брака и прав граждан.
Кроме того, он высказался о культуре использования флага.
Говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, Президент раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.
