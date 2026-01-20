Президент Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального курултая в Кызылорде озвучил предлагаемые изменения Конституционной реформы, передает BAQ.KZ.

"Второй блок предложения затрагивает компетенции парламента в части формирования состава ряда ключевых государственных органов. Согласно действующей Конституции, как вам известно, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между Мажилисом, Сенатом и Президентом. Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия парламента. Предлагается также наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного Суда по представлению президента", - сказал Токаев.

Напомним, ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана.

Отметим, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".

Ранее Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Он призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.Также выступил за защиту брака и прав граждан.

Кроме того, он высказался о культуре использования флага.

Говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, Президент раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.