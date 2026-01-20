Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай", передает BAQ.KZ.
По словам Главы государства, данная инициатива поддерживается населением и соответствует запросу общества на обновление законодательной системы.
"Число депутатов в однопалатном парламенте предлагается 145", — отметил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что переход к однопалатной модели парламента направлен на повышение эффективности законодательной работы и укрепление связи между гражданами и представительными органами власти.
Напомним, ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана.
Отметим, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Президент призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана. Он также выступил за защиту брака и прав граждан.
Кроме того, он высказался о культуре использования флага.
Говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, Президент раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.
Самое читаемое
- На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- В Жамбылской области пресечена попытка незаконного транзита продукции пчеловодства
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Сообщения о терактах в школах Алматы не подтвердились