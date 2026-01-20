Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай", передает BAQ.KZ.

По словам Главы государства, данная инициатива поддерживается населением и соответствует запросу общества на обновление законодательной системы.

"Число депутатов в однопалатном парламенте предлагается 145", — отметил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что переход к однопалатной модели парламента направлен на повышение эффективности законодательной работы и укрепление связи между гражданами и представительными органами власти.

Напомним, ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана.

Отметим, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Президент призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана. Он также выступил за защиту брака и прав граждан.

Кроме того, он высказался о культуре использования флага.

Говоря о задачах по обеспечению качественного экономического роста, Президент раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.