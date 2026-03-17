Президент Финляндии Александр Стубб объяснил, почему европейские страны не торопятся помогать США в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает BAQ.kz со ссылкой на Y LE.

По его словам, союзники не были заранее проинформированы о военных действиях, что повлияло на их позицию.

«Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим», — отметил Стубб, выступая перед студентами Лондонская школа экономики.

Ранее Дональд Трамп предупредил европейских союзников по НАТО о «крайне мрачном будущем», если они не окажут помощь в обеспечении судоходства в Ормузском проливе. Однако Великобритания и Германия уже выразили нежелание участвовать в военной поддержке.

Стубб также подчеркнул, что у Финляндии нет необходимых ресурсов для участия в подобной операции.

«Наша задача в рамках НАТО — обеспечивать безопасность северо-востока Европы», — отметил он.

Напомним, 28 февраля Иран перекрыл движение через Ормузский пролив. Танкеры не могут проходить, кроме двух судов дружественных стран — Ирана и Китай. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции.