Несмотря на достигнутые договоренности между США и Ираном, большинство европейских авиакомпаний пока сохраняют ограничения на полеты в страны Ближнего Востока, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Как отмечают эксперты, перевозчики не торопятся возвращать отмененные рейсы, поскольку за последние месяцы уже перераспределили самолеты на другие популярные направления. Кроме того, сохраняются вопросы безопасности и рекомендации европейских авиационных регуляторов.

Так, Air France продлила приостановку рейсов в Дубай и Бейрут как минимум до конца июня. KLM не планирует возобновлять полеты по ряду ближневосточных маршрутов до августа, а Lufthansa ранее сообщила о сохранении ограничений до октября.

В то же время некоторые авиакомпании постепенно возвращаются в регион. Turkish Airlines уже возобновила полеты в Дубай, Доху, Бейрут и Амман. British Airways планирует восстановить рейсы в Доху с августа, а часть других маршрутов – осенью.

Эксперты считают, что даже после подписания мирных соглашений полноценное восстановление авиасообщения займет время. Однако для пассажиров есть и положительная новость: авиакомпании стран Персидского залива активно привлекают клиентов, поэтому на ряде направлений уже появляются выгодные тарифы.

Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает прекращение военных действий и постепенную нормализацию ситуации в регионе.

Напомним, после обострения ситуации на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства Ирана многие авиакомпании были вынуждены изменить маршруты или временно приостановить полеты в страны региона. Казахстанские перевозчики также отказались от использования иранского воздушного пространства. В частности, Air Astana ранее скорректировала расписание рейсов в Дубай. Авиакомпания сообщила, что возобновляет полеты по маршруту Алматы – Дубай с 20 июня, а по направлению Астана – Дубай – с 10 июля. Рейсы будут выполняться в обход Ирана через территорию Пакистана. В компании отмечали, что продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и при необходимости будут корректировать расписание для обеспечения безопасности пассажиров.

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