Ежей в Британии снабдили "рюкзаками" с GPS

Учёные Кембриджского университета применяют спутниковые данные и искусственный интеллект, чтобы замедлить сокращение численности ежей в Великобритании.

По данным BBC, система под названием Tessera анализирует спутниковые снимки и помогает точно определять места, где живут ежи, а также территории, которым они угрожают. ИИ создает детальные карты страны, учитывая даже небольшие зелёные изгороди – важные укрытия для животных.

Система также помогает находить подходящие для жизни ежей зоны даже там, где спутниковые снимки неполные, например из-за облачности.

Дополнительно ученые используют GPS-трекеры, которые устанавливают на отдельных ежей. Эти устройства передают данные о перемещениях животных в реальном времени. Подобные исследования проводят и в Северной Ирландии, где ежам тоже прикрепляют небольшие "рюкзачки" с датчиками.

Отдельно обсуждается влияние самих технологий. Искусственный интеллект требует больших вычислительных ресурсов и энергии, что вызывает вопросы у части специалистов.

Проект помогает точнее понимать, где сохраняются условия для жизни ежей и как на них влияет изменение окружающей среды.

