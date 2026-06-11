Фасовщица "синтетики" попалась в Шымкенте
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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента задержали подозреваемую в распространении синтетических наркотиков в городе в ходе оперативно-профилактических мероприятий.
По данным полиции, при личном досмотре у задержанной в рюкзаке были обнаружены четыре пакета с мефедроном общим весом около 2 кг. Также при ней находились электронные весы и зип-пакеты, предположительно предназначенные для фасовки запрещённых веществ.
В ходе дальнейшей проверки в арендованной квартире подозреваемой обнаружены ещё 32 свёртка с наркотическими веществами, каждый весом около 5 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что казахстанцев массово вербовали в наркобизнес через call-центры в Киеве.
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