Фельдшер Улдана Мырзуан удостоена медали "Ерлігі үшін" посмертно
Сегодня, 19:27
Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, фельдшер станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы (посмертно) награждена медалью "Ерлігі үшін", передает BAQ.KZ.
Ранее мы сообщали, что в Астане скончалась фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки дома.
Напомним, 8 ноября в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки с фасада жилого дома. На месте пострадала фельдшер, на нее упал кондиционер. Пострадавшей провели трепанацию черепа.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова выразила глубокие соболезнования семье и близким фельдшера.
