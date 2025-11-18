Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, фельдшер станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы (посмертно) награждена медалью "Ерлігі үшін", передает BAQ.KZ.

Ранее мы сообщали, что в Астане скончалась фельдшер, пострадавшая при обрушении облицовки дома.

Напомним, 8 ноября в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки с фасада жилого дома. На месте пострадала фельдшер, на нее упал кондиционер. Пострадавшей провели трепанацию черепа.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова выразила глубокие соболезнования семье и близким фельдшера.