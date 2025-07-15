В суде по делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой выступил свидетель Асхат Нурмашев — президент благотворительного фонда "Асар-Уме". Он рассказал о причинах перевода 200 миллионов тенге на счёт фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", которым руководила Кайрат, для оказания гуманитарной помощи сектору Газа, передает BAQ.KZ.

По словам Нурмашева, он впервые пересёкся с Перизат Кайрат на благотворительных мероприятиях ещё в 2021 году.

"Мы видели её активную деятельность, знали, что она представляет фонд "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", который, по её словам, и публикациям в соцсетях, занимается гуманитарной помощью", — сообщил Асхат Нурмашев.

"Мы искали способ помочь жителям Газы"

Нурмашев пояснил, что решение об оказании поддержки жителям сектора Газа его фонд принял после начала конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года. 1 ноября в соцсетях появилась информация о том, что Перизат Кайрат начала сбор средств совместно с посольством Палестины.

"Она утверждала, что имеет официальный меморандум с посольством, а также доступ к международному гуманитарному складу в Абу-Даби. Это было критически важным для нас — мы хотели убедиться, что грузы действительно отправляются", — рассказал Нурмашев.

Он добавил, что 11 ноября 2023 года они вместе с Кайрат посетили хаб в Абу-Даби, куда не пускают без спецдопуска.

"Мы своими глазами увидели склад, международные грузы и логистику. Но логотипов фонда Кайрат на коробках не было, как и сотрудников "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", — уточнил он.

200 миллионов тенге — без документального подтверждения

По словам свидетеля, несмотря на отсутствие письменных доказательств, фонд "Асар-Уме" перевёл 200 миллионов тенге на счёт организации Кайрат.

"Она настояла на переводе всей суммы — 293 миллиона тенге, собранных нами всего за 5 дней. Но мы договорились, что сначала отправим 200 миллионов, а оставшуюся часть переведём после получения отчёта", — сказал Нурмашев.

"Мы поверили — и перевели"

Решающим фактором стали личные контакты Кайрат, её участие в официальных мероприятиях с представителями посольств Палестины и ОАЭ. В частности, Нурмашев упомянул о её приглашении на День ОАЭ в Астане, где, по его словам, "её представляли как активную гуманитарную участницу".

"Документального подтверждения, что собранные ею ранее средства уже дошли до адресатов, не было. Но мы приняли решение на основе доверия и увиденного", — заявил он в суде.

Суд продолжает рассмотрение дела. Ранее на суде предприниматель Молдир Суюншали заявила в суде, что перевела 10 млн тенге на счёт фонда Перизат Кайрат после участия в благотворительном аукционе, поверив в обещания о строительстве реабилитационного центра. Позже она узнала из новостей, что проект оказался фиктивным, и подала гражданский иск.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.