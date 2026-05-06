Глава государства вручил награды сотрудникам силовых структур

Акорда Сегодня 2026, 15:13
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил награды военнослужащим и сотрудникам силовых структур, передает BAQ.kz.

"Указом Президента за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка группа граждан отмечена государственными наградами", – говорится в сообщении.

орденом «Даңқ» I степени

  • Сексембаев Марат Исламханович – прокурор Костанайской области;

орденом «Даңқ» II степени

  • Секенов Дастан Абдикадырович  – главный военный прокурор 
  • Тореханов Роман Алмаханович – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник Службы охраны Президента
  • Шекарбеков Сакентай Амантаевич – командующий региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел;

орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова

  • Омарбеков Айткурман Жоламанович – заместитель начальника Службы государственной охраны – командующий Силами особого назначения
  • Спанов Иса Калиевич – заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности;

орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы

  • Алашов Бақытжан Алашұлы – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Булегенов Ержан Ергалиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
  • Дарменов Ренат Есенкельдынович – начальник департамента Министерства обороны 
  • Долбышева Татьяна Сергеевна – инспектор Департамента полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел
  • Жаншин Жанболат Жаскайратович – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Ибраев Берик Мухаметжанович – начальник центра Службы Комитета национальной безопасности
  • Керимбаев Даурен Темиргалиевич – заместитель начальника департамента Службы государственной охраны
  • Кусаинов Жаркын Куанышевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры
  • Мирошниченко Виталий Викторович – заместитель командира отряда Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел
  • Өмірбекұлы Руслан – первый заместитель начальника Управления полиции города Усть-Каменогорска Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел
  • Рыспаев Нияз Канатович – первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел
  • Тарыбаев Тимур Багдатович – заместитель начальника департамента Службы Комитета национальной безопасности
  • Токанов Арман Кумарович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
  • Тюмелиев Еркин Амангельдиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
  • Федорченко Дмитрий Юрьевич – начальник штаба главного управления вооружения Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан
  • Хайрушев Данияр Жумагалиевич – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан 
  • Шакенов Нурлан Нурмухаметович – руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева

Мұхтархан Медет Мұхтарханұлы – сержант войсковой части 10810 Министерства обороны

Таукебаев Галымжан Таласбекович – сержант Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;

медалью «Ерлігі үшін»

  • Бильтанов Ербулан Закирович – начальник группы Пограничного управления по району Маканчи Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по области Абай
  • Капанов Канат Манарбекович – водитель-сотрудник пожарной части № 3 Управления по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
  •  Қабиев Асан Нұрболатұлы – полицейский Управления специализированной службы охраны Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел
  • Лиясканов Бакытбек Кажыханович – старший криминалист Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел
  • Солтанғали Азамат Жомартұлы – командир отделения специализированной пожарной части № 2 Отдела по чрезвычайным ситуациям Талгарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

  • Байзаков Абзал Бауржанович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области
  • Дюсембаев Тимур Болатбекович – заместитель командира авиационной эскадрильи воинской части 3656 Национальной гвардии Министерства внутренних дел
  • Козыбаев Газиз Болысбекович – начальник отдела Службы государственной охраны
  • Мукушев Асылхан Русланович – заместитель командира – начальник штаба войсковой части 61993 Министерства обороны
  • Рахимжанов Ерик Амангельдыевич – заместитель командира войсковой части 97616 Министерства обороны
  • Султангазиев Азамат Тлеукабылович – заместитель начальника управления воинской части 0112 Президентского полка «Айбын» Сил особого назначения Службы государственной охраны
  • Тілебалды Бауыржан Болатханұлы – командир дивизиона войсковой части 35748 Министерства обороны.

