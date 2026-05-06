Глава государства вручил награды сотрудникам силовых структур
Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил награды военнослужащим и сотрудникам силовых структур, передает BAQ.kz.
"Указом Президента за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка группа граждан отмечена государственными наградами", – говорится в сообщении.
орденом «Даңқ» I степени
- Сексембаев Марат Исламханович – прокурор Костанайской области;
орденом «Даңқ» II степени
- Секенов Дастан Абдикадырович – главный военный прокурор
- Тореханов Роман Алмаханович – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник Службы охраны Президента
- Шекарбеков Сакентай Амантаевич – командующий региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел;
орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова
- Омарбеков Айткурман Жоламанович – заместитель начальника Службы государственной охраны – командующий Силами особого назначения
- Спанов Иса Калиевич – заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности;
орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы
- Алашов Бақытжан Алашұлы – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
- Булегенов Ержан Ергалиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
- Дарменов Ренат Есенкельдынович – начальник департамента Министерства обороны
- Долбышева Татьяна Сергеевна – инспектор Департамента полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел
- Жаншин Жанболат Жаскайратович – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
- Ибраев Берик Мухаметжанович – начальник центра Службы Комитета национальной безопасности
- Керимбаев Даурен Темиргалиевич – заместитель начальника департамента Службы государственной охраны
- Кусаинов Жаркын Куанышевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры
- Мирошниченко Виталий Викторович – заместитель командира отряда Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел
- Өмірбекұлы Руслан – первый заместитель начальника Управления полиции города Усть-Каменогорска Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел
- Рыспаев Нияз Канатович – первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел
- Тарыбаев Тимур Багдатович – заместитель начальника департамента Службы Комитета национальной безопасности
- Токанов Арман Кумарович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
- Тюмелиев Еркин Амангельдиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
- Федорченко Дмитрий Юрьевич – начальник штаба главного управления вооружения Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан
- Хайрушев Данияр Жумагалиевич – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан
- Шакенов Нурлан Нурмухаметович – руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева
Мұхтархан Медет Мұхтарханұлы – сержант войсковой части 10810 Министерства обороны
Таукебаев Галымжан Таласбекович – сержант Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;
медалью «Ерлігі үшін»
- Бильтанов Ербулан Закирович – начальник группы Пограничного управления по району Маканчи Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по области Абай
- Капанов Канат Манарбекович – водитель-сотрудник пожарной части № 3 Управления по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
- Қабиев Асан Нұрболатұлы – полицейский Управления специализированной службы охраны Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел
- Лиясканов Бакытбек Кажыханович – старший криминалист Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел
- Солтанғали Азамат Жомартұлы – командир отделения специализированной пожарной части № 2 Отдела по чрезвычайным ситуациям Талгарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»
- Байзаков Абзал Бауржанович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области
- Дюсембаев Тимур Болатбекович – заместитель командира авиационной эскадрильи воинской части 3656 Национальной гвардии Министерства внутренних дел
- Козыбаев Газиз Болысбекович – начальник отдела Службы государственной охраны
- Мукушев Асылхан Русланович – заместитель командира – начальник штаба войсковой части 61993 Министерства обороны
- Рахимжанов Ерик Амангельдыевич – заместитель командира войсковой части 97616 Министерства обороны
- Султангазиев Азамат Тлеукабылович – заместитель начальника управления воинской части 0112 Президентского полка «Айбын» Сил особого назначения Службы государственной охраны
- Тілебалды Бауыржан Болатханұлы – командир дивизиона войсковой части 35748 Министерства обороны.
