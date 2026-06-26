Глава КФФ: Боранбаев не получает никаких преференций

Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров в кулуарах Парламента заявил, что федерация не дает преференций клубу Кайрата Боранбаева, передает BAQ.KZ.

"Не вижу никаких конфликтов интересов. Он членом исполкома, по моей информации, является очень давно. Еще до того, как пригласили меня на эту работу. Человек возглавляет футбольный клуб. Но с нашей стороны преференций абсолютно никому, никакому клубу нет. Мы за честную конкуренцию, за справедливый футбол", – сказал Омаров, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее КФФ объявила об уходе Талгата Байсуфинова из сборной Казахстана.

Генеральным секретарем федерации назначен Скотт Манн. На этой должности он сменит Давида Лорию. Лория заявил, что "его взгляды на развитие футбола и жизненные ценности с Омаровым не совпадают".

Известный спортивный менеджер, профессор Саймон Чедвик в эксклюзивном комментарии BAQ.KZ заявил, что Манн пользуется хорошей репутацией в Великобритании.