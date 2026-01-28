Глава Licensing Group The New York Times отметил важность сотрудничества с Казахстаном
Руководитель подразделения глобального лицензирования и издательских инноваций Licensing Group газеты The New York Times Майкл Гринспон высоко оценил сотрудничество с Казахстаном, передает BAQ.KZ.
Глава The New York Times направил из Нью-Йорка специальное видеопоздравление участникам форума Qazaqstan NEXT 2026, который проходит в Астане. Он выразил сожаление, что не смог присутствовать лично, а также поздравил участников форума с выходом первого выпуска издания Turning Points Qazaqstan.
– К сожалению, я не могу приехать и принять участие лично. Тем не менее с радостью поздравляю вас с форумом Qazaqstan NEXT 2026 и выходом первого выпуска издания Turning Points Qazaqstan, — сказал он.
По его словам, цель серии Turning Points – проанализировать тенденции и факторы, которые будут влиять на предстоящий год, показать, какое значение они имеют для лидеров и какие решения необходимо будет принимать.
– Речь не только о том, что меняется, но и о том, что эти изменения означают для лидеров и какой выбор предстоит сделать. В этом и заключается основная цель серии Turning Points: рассмотреть и проанализировать тренды и силы, которые будут влиять на ближайший год, — отметил Майкл Гринспон.
Спикер также подчеркнул важность того, что издание выходит параллельно с проведением форума. По его словам, самые актуальные идеи формируются в ходе дискуссий и затем превращаются в конкретные действия.
– Очень важно выпускать издание параллельно с таким форумом. Потому что лучшие идеи и выводы не остаются просто на бумаге: когда люди с разными взглядами собираются вместе и обмениваются мнениями, эти идеи обсуждаются и превращаются в реальные дела, — сказал он.
Советник Президента РК Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что запуск издания Times Turning Points по лицензии The New York в Казахстане является важным событием.
Организатором форума выступает KAZMEDIA HOLDING в партнерстве с American Chamber of Commerce in Kazakhstan.
Официальным медиапартнером форума является АО "Qazcontent".
