Руководитель подразделения глобального лицензирования и издательских инноваций Licensing Group газеты The New York Times Майкл Гринспон высоко оценил сотрудничество с Казахстаном, передает BAQ.KZ.

Глава The New York Times направил из Нью-Йорка специальное видеопоздравление участникам форума Qazaqstan NEXT 2026, который проходит в Астане. Он выразил сожаление, что не смог присутствовать лично, а также поздравил участников форума с выходом первого выпуска издания Turning Points Qazaqstan.

– К сожалению, я не могу приехать и принять участие лично. Тем не менее с радостью поздравляю вас с форумом Qazaqstan NEXT 2026 и выходом первого выпуска издания Turning Points Qazaqstan, — сказал он.

По его словам, цель серии Turning Points – проанализировать тенденции и факторы, которые будут влиять на предстоящий год, показать, какое значение они имеют для лидеров и какие решения необходимо будет принимать.

– Речь не только о том, что меняется, но и о том, что эти изменения означают для лидеров и какой выбор предстоит сделать. В этом и заключается основная цель серии Turning Points: рассмотреть и проанализировать тренды и силы, которые будут влиять на ближайший год, — отметил Майкл Гринспон.

Спикер также подчеркнул важность того, что издание выходит параллельно с проведением форума. По его словам, самые актуальные идеи формируются в ходе дискуссий и затем превращаются в конкретные действия.

– Очень важно выпускать издание параллельно с таким форумом. Потому что лучшие идеи и выводы не остаются просто на бумаге: когда люди с разными взглядами собираются вместе и обмениваются мнениями, эти идеи обсуждаются и превращаются в реальные дела, — сказал он.

Советник Президента РК Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что запуск издания Times Turning Points по лицензии The New York в Казахстане является важным событием.

Подробнее о запуске издания, глобальных медиатрендах и роли Казахстана в мировой повестке – в интервью с Юлией Бойл в нашем выпуске на YouTube.

Организатором форума выступает KAZMEDIA HOLDING в партнерстве с American Chamber of Commerce in Kazakhstan.

Официальным медиапартнером форума является АО "Qazcontent".