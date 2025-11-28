В Национальном банке РК не ожидают ослабления курса тенге, передает BAQ.KZ. Об этом на брифинге сказал председатель финрегулятора Тимур Сулейменов.

Он отметил, что Нацбанк исходит из того, что стоимость нефти Brent в базовом сценарии сохранится около 60–65 долларов за баррель.

"Что касается внешних факторов, внешняя макросреда для нас принципиально не меняется. И Правительство, и мы закладываем цену на нефть около 60 долларов в качестве ключевого допущения прогноза. В этом году она примерно на этом уровне, чуть выше - 60–65 долларов.

Каких-то дополнительных значительных изменений мы также не видим. Соответственно, резких движений по курсу мы точно не предполагаем", - сказал Сулейменов.

В Национальном банке также пересмотрены прогнозы инфляции на 2025 и 2026 годы. Продовольственная инфляция в октябре ускорилась до 13,5%.

Финрегулятор также улучшил прогноз экономического роста на 2025, 2027 годы.