Маленькие обитатели Чарына заглянули прямо в объектив фотоловушки

В Чарынском государственном национальном природном парке фотоловушка запечатлела горных козлов вместе с детенышами, передает BAQ.KZ.

Животные попали в кадр на одном из каменистых склонов парка. Особенно хорошо видны молодые особи, которые подошли близко к установленной камере.

Горные козлы хорошо приспособлены к жизни среди скал и свободно передвигаются по труднодоступной местности.

Фотоловушки позволяют специалистам наблюдать за животными без вмешательства в их естественную среду. С их помощью можно изучать поведение взрослых особей и молодняка, а также отслеживать, какие животные обитают на территории национального парка.

Подобные камеры все чаще фиксируют редкие и интересные моменты из жизни дикой природы Казахстана. Ранее фотоловушки запечатлели рысь в Катон-Карагайском национальном парке, волков в Каркаралинском нацпарке, а в Баянауле впервые для Павлодарской области была официально зарегистрирована росомаха.