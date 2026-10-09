Маленькие обитатели Чарына заглянули прямо в объектив фотоловушки
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В Чарынском государственном национальном природном парке фотоловушка запечатлела горных козлов вместе с детенышами, передает BAQ.KZ.
Животные попали в кадр на одном из каменистых склонов парка. Особенно хорошо видны молодые особи, которые подошли близко к установленной камере.
Горные козлы хорошо приспособлены к жизни среди скал и свободно передвигаются по труднодоступной местности.
Фотоловушки позволяют специалистам наблюдать за животными без вмешательства в их естественную среду. С их помощью можно изучать поведение взрослых особей и молодняка, а также отслеживать, какие животные обитают на территории национального парка.
Подобные камеры все чаще фиксируют редкие и интересные моменты из жизни дикой природы Казахстана. Ранее фотоловушки запечатлели рысь в Катон-Карагайском национальном парке, волков в Каркаралинском нацпарке, а в Баянауле впервые для Павлодарской области была официально зарегистрирована росомаха.
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